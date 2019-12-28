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Yorgunluk attılar

merkezli firması Corendon’un çalışanları, geleneksel yıl sonu partisinde bir araya geldi. Şirkette 10 ve 15’inci yılı dolduran çalışanlara plaket ve para ödülü verildi

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Yorgunluk attılar
Türkiye'nin önemli turizm firmalarından Corendon'un çalışanları için düzenlediği geleneksel yıl sonu partisine şirketin çalışanları, yöneticileri ve aileleri katıldı. Gecede konuşan Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "2019 senesi Türkiye için iyi bir turizm sezonu oldu. Şirket olarak da iyi ve yeni projelere imza attık. Bunlar hepimizin eseri ve bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum. Yeni projelerimizle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın sayısı artıyor. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımız çalışıyor. Hepinizin yeni yılını kutluyorum" dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ
Corendon Turizm Genel Müdürü Bora Kararer'in yanı sıra çok sayıda şirket yöneticisi ve çalışanı katıldığı gecede, şirkette 10 ve 15'nci yılını dolduran çalışanlara Yıldıray Karaer ve Bora Karaer tarafından plaket ve para ödülleri takdim edildi. Gecede sahne alan Necati ve Saykolar eğlenceli anlar yaşattı.
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Yorgunluk attılar
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