2 koyunu idare edemezler

AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya'nın mevcut ve eski milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Partili ilçe belediye başkanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda partili katıldı.

SERT ELEŞTİRİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i eleştiri yağmuruna tuttu. Böcek'in işçileri işten çıkardığını ve sürdüğünü ileri süren Taş, "Böcek, ulaşıma yüzde 35, suya yüzde 54 zam yaptı. Bunlar 2 koyuna sahip çıkamaz. Muhittin Böcek, Sahil Yaşam Parkı'nda 35 çam ağacını katletmiş. Geziciler neredesiniz? Bunlar yakmak ve yıkmaktan anlarlar. Partimiz 2023 yılında, Cumhur İttifakı ile yüzde 50 oy oranını geçecektir" dedi.

TÜREL'İN YENİ İMAJI

Toplantıda konuşan Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de birlikve beraberlik içinde güçlenerek büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Uzun saç stili, kalın çerçeveli gözlükle yeni imajı nedeniyle ilgi odağı olan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, AK Parti'nin Türkiye'nin gelişmesi, ilerlemesinde, kalkınmasında en önemli kilometre taşlarından biri olacağını söyledi. AK Parti'nin bir üyesi olmaktan iftihar duyduğunu belirten Türel, "Türkiye'nin kutlu yolculuğunda 18 seneye baktığımızda dün milli otomobilimiz, insansız hava aracımızla, takımızla, topumuzla, Kanal İstanbul'umuzla milli tankımızla. Milli İHA ve SİHA ile bambaşka bir ülke ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmanın heyecanı içindeyiz" ifadelerini kullandı.



KONYAALTI'NDA 26 KÖPEĞİ KATLETTİLER

TAŞ, CHP'yi Konyaaltı Belediyesi'nin 26 köpeği katletmesini de set bir dille eleştirdi. Konuşmasının sonunda Muhittin Böcek'e seslenerek, "Ey Muhittin Böcek sen bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını temizliğini yap sana yeter. Biz Ak Parti iktidarı olarak milletimizin hizmetkarı olmaya deva edeceğiz" diye konuştu.