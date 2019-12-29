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Aksu memurları haklarını aldı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Aksu memurları haklarını aldı
ANTALYA'NIN Aksu Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Belediyede çalışan memurlara ve sözleşmeli memurlara tanınan sosyal hakları kapsayan sözleşmeye imza atan Belediye Başkanı Halil Şahin, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Bem-Bir-Sen Antalya Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün ve Belediye Başkan Yardımcıları Celil Gökçen ile Nevzat Bozarslan'ın da hazır bulunduğu imza töreni ile memurlar denge tazminatını zamlı alacak.
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Aksu memurları haklarını aldı
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