Aksu memurları haklarını aldı

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Aksu Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Belediyede çalışan memurlara ve sözleşmeli memurlara tanınan sosyal hakları kapsayan sözleşmeye imza atan Belediye Başkanı Halil Şahin, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti. Bem-Bir-Sen Antalya Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün ve Belediye Başkan Yardımcıları Celil Gökçen ile Nevzat Bozarslan'ın da hazır bulunduğu imza töreni ile memurlar denge tazminatını zamlı alacak.