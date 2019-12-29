Atatürk için koştular

BUGÜN NELER OLDU

ntalya'nın Demre ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Koşusu düzenlendi. Demre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen Atatürk Koşusuna 53 kız, 88'i erkek toplam 141 öğrenci katıldı.Atatürk Koşusu'nda 1000 metre küçük kızlarda 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndanbin 500 metre küçük erkeklerde Şehit Adem Akın Ortaokulu'ndanbirinci oldu. Bin 500 metre yıldız kızlarda 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan2 bin metre yıldız erkeklerde Atatürk Ortaokulu'ndanbirinci oldu.2 bin metre genç kızlarda Demre Anadolu Lisesi'nden3 bin metre genç erkeklerde Demre Anadolu Lisesi'ndenbirinci oldu. İlk üçe girenlere madalyalarını Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili, Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Benli ve Karakol Amiri Tarık Sarıtaş verdi.