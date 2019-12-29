Bahar havası esiyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Özellikle öğleden sonra güneşli havayı fırsat bilenler sahile gelip güneşlendi, bazı vatandaşlar da denize girdi. Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının ise yüzde 44 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler akşam saatleri olmasına karşın Konyaaltı sahili büyük rağbet gördü. Yabancı turistlerin de gözlendiği sahilde tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi. Ailesiyle birlikte Isparta'dan gelen Mehmet Kavak, "Hava güzel olunca tadını çıkartalım dedik. Isparta'da şuanda eksi derecelerde. Yolda gelirken kar da gördük. Buraya yaklaşırken Antalya'ya geldiğimizi anladık. Herkes güneşin tadını çıkartıyor" dedi.