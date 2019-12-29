Eğitimin yeni ordusu

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) 2019 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyelerine teşekkür için 'Akademik Tören' düzenlendi. Törende, 50 profesör, 49 doçent, 35 doktor öğretim üyesi toplam 134 akademisyenin biniş giydi.



EMEK VE SABIR

AÜ Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitelerin nitelikli ve kaliteli nesiller yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel araştırmalarla toplumsal gelişime katkılar sunmak gibi temel görevleri bulunduğunu söyledi. Rektör Ünal, "Yoğun sabır, emek ve aralıksız çalışmalarınızın sonucunda elde ettiğiniz bilimsel başarılarınızın akademik unvan olarak karşılığını alacağınız bu anlamlı günde hepinizin heyecanını yürekten paylaşıyorum" dedi Rektör Ünal, "Her bir ferdi ile üniversitemizin ve ülkemizin gelişimi adına gecesini gündüzüne katarak insanlık için durmadan çalışan değerli bilim insanları ile aynı yolda yürümekten onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.