ANTALYA'NIN Serik ilçesindeki Gedik İlkokulu 3. sınıf öğrencileri geçmişi geleceğe taşıdı. Öğrencilerin hazırladığı 'Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi' açıldı. 80'li yıllardan derlenen fotoğrafları görenler geçmişe yolculuk yaptı.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Açılış kurdelesini Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve Okul Müdürü Feza Yağcı birlikte kesti. Serginin açılışında görev alan öğretmenlerden Zeynep Şimşek ve Nursel Durgun, "Öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz 'Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi'nde 80'li yıllardan fotoğraflar var. Yine Adile Naşit ve Barış Manço gibi ünlü isimlerin yanı sıra düğün, araç ve asker fotoğrafları gibi kareler yer alıyor" dedi.