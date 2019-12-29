‘Hayal Dünyam’ açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Çamlıbel Halk Eğitimi Merkezi'nin (HEM) usta öğreticileri Ayşe Sevil Şen-İbrahim Şen çifti 'Hayal Dünyam' temalı el sanatları çalışmalarını sergiledi. Serginin kurdelesini Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ayhan, Çamlıbel HEM Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, Azize Kahraman HEM Müdürü Kenan Yavuz, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız birlikte kesti.Sergide, renklendirilmiş keçeden hayal edilerek tasarlanmış üç boyutlu tablo, keçeden dekoratif süs ve hediyelik eşya, atık malzemeden rölyef, ahşap yakma tekniğiyle yapılan eserler yer alıyor.