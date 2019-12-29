Hedef 29 puan

Bugün kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçla Süper Lig'de ilk yarıyı kapatacak olan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana turuncu yeşilliler düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde turuncu yeşilli ekip dar alanda 2 grup halinde maç yaptı.

HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK

Bugün saat 16.30'da Oba Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Teknik direktör Erol Bulut "Bu maçı da alarak ilk yarıyı 29 puanla kapatmak ve iyi bir kapanış yapmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



ALANYA'DA 4 EKSİK VAR

Turuncu-yeşillilerde sakatlığı süren Bammou, Juanfran, Lokman Gör ve Tayfur maç kadrosunda yer almayacak. İttifak Holding Konyaspor'da ise sakat olan Ferhat, cezalı olan Ömer Ali ile Skubic takımlarını yalnız bırakacak.