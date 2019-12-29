Huzur buldular

BUGÜN NELER OLDU

Alanya ilçesihnde huzurevi sakinleri ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara özel konser düzenlendi. Her yıl geleneksel hale getirilen etkinliğe Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy ve Alanya Kadın Konuk Evi Müdürü Yesim Özturk ile yaşlılar ve çocuklar katıldı. Aralık ayında doğan yaşlıların doğum günü pasta kesilerek kutlandı. 'Nesiller buluşuyor' programı kapsamında huzurevi sakinleri ve çocuklar arasında sıkı bağlar kurulan etkinlikte Alanya'nın sevilen ses sanatçısı Birgül Terzi'nin özel konseriyle katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.