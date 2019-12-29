Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Huzur buldular

Huzur buldular

Alanya Huzurevi’nde yaşlılar ve Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için ‘Nesiller Buluşuyor’ projesi kapsamında müzikli eğlence düzenlendi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Huzur buldular
ANTALYA'NIN Alanya ilçesihnde huzurevi sakinleri ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara özel konser düzenlendi. Her yıl geleneksel hale getirilen etkinliğe Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy ve Alanya Kadın Konuk Evi Müdürü Yesim Özturk ile yaşlılar ve çocuklar katıldı. Aralık ayında doğan yaşlıların doğum günü pasta kesilerek kutlandı. 'Nesiller buluşuyor' programı kapsamında huzurevi sakinleri ve çocuklar arasında sıkı bağlar kurulan etkinlikte Alanya'nın sevilen ses sanatçısı Birgül Terzi'nin özel konseriyle katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Huzur buldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN