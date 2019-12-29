İkizler okulu

Antalya'daki Kocademir Ortaokulu'nda, 14 ikiz ve 1 üçüz eğitim alıyor. Muratpaşa ilçesindeki 615 öğrencisi bulunan Kocademir Ortaokulu'nda 14 ikiz ve 1 üçüz eğitim görüyor. 5'inci sınıflarda 2, 6'ncı sınıflarda 3, 7'nci sınıflarda bir ikiz ve bir üçüz, 8'inci sınıflarda ise 8 ikiz bulunuyor. İkizlerden 3'ü tek yumurta, geri kalanlar ise çift yumurta ikizleri. Mezun ikizler olmasına rağmen yeni kayıt yaptıran ikiz sayısının fazlalığından dolayı okulda her yıl ikiz sayısı, önceki yıla göre artmaya devam ediyor.

ÖĞRETMENLERİ DE İKİZ

Okulun Türkçe öğretmeni Özen Önüt, kendisinin de ikizi olduğunu belirterek, öğrencilerini çok iyi anlayabildiğini söyledi. Önüt, "17 yılda çok farklı okulda çalıştım ve hiç bu kadar ikiz görmemiştim. 5 yıldır bu okuldayım, mezun ettiğimiz ikizler olmasına rağmen yeni gelen ikizlerle okuldaki ikiz sayımız sürekli artıyor. Bazen onları karıştırabiliyoruz. Zamanla ben hepsini tanıdım" dedi. Fen Bilgisi Öğretmeni Nurten Şahin de öğrencileri karıştırmaktan yakındı.



FARKLI HİKAYELERİ VAR

İkizlerden Nehir Talin, "Beni ikizim Irmak zannediyorlar" dedi. Çift yumurta ikizlerinden Derin ve Doğa Günen ise farklı olmalarına rağmen bazen öğretmenlerin onları karıştırdıklarını söyledi. Tek yumurta ikizlerinden Emir ve Demir Pamir de vesikalık fotoğraf çektirinken fotoğrafçıyı ikna edemediklerini anlattı. 7'nci sınıfta ise Ceylin, Dağhan ve Denizhan Çağlar isimli üçüz de bulunuyor.