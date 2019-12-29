‘Made in Kepez’

Kepez Belediyesi'nin gençleri spora yönlendirmek için hayata geçirdiği proje, 'Futbol Fabrikası' törenle açıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Kepez Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

102 BİN ÇOCUK TARANACAK

Tütüncü, 11 yılda Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Bu şehirde tam 102 bin öğrencimiz var. Şimdi kendime soruyorum; bu şehir yıldız futbolcular çıkaramayacak kadar yeteneksiz öğrencilerle mi dolu? 10-15 yıl sonra profesyonel liglerde mücadele eden yıldız futbolcuları çıkaramayacağımızı mı düşüneceğiz? Elbette ki bu 102 bin öğrencimiz içinde dünya çapında yetenek ortaya koyabilecek çocuklarımız mevcut. Belki de yıllarca gizli kalacak yetenekleri, büyük bir titizlikle çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi. Kepez'de 2019 yılında voleybolda çok güzel bir projeyi başlattıklarına da değinen Tütüncü, "Bu proje Fabrika Voleybol. Bu konuda 2020'de iki tane hedef koyacağız" dedi.

TVF İLE HAREKET EDECEĞİZ

Fabrika Voleybolu tekrar Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile birlikte canlandırmayı istediklerini söyleyen Tütüncü, "Türkiye'de gönlüm arz ediyor ki; kadın voleybolu dendiği zaman ilk akla gelen ilçe Kepez olmalı. Artık biz kadın voleyboluna altyapı yetiştiren bir ilçe haline geleceğiz" dedi. İkinci hedefi içinse Tütüncü, "Amatör futbol altyapı icin harekete geçeceğiz. Antalya'daki çok değerli spor adamlarımızın enerjilerini birleştirmek suretiyle futbolcu fabrikasını bambaşka bir sosyal proje olarak hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.



AÇILIŞI BAŞKAN TÜTÜNCÜ YAPTI

HAKAN Tütüncü'nün konuşmasının ardından Futbolcu Fabrikası Kepez'de projesinin açılışı Kepez'in çocukları ve gençleri ile birlikte gerçekleştirildi. Açılışın ardından Tütüncü ve konuklar Kuzeyyaka Spor Tesisini gezdiler.