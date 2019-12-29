Mimarlara özel gece

BUGÜN NELER OLDU

Seramik mimarlar, iç mimarlar ve peyzaj mimarlarını Antalya'da bir araya getirdi. Akra Barut Otel'de düzenlenen maskeli baloda 200'e yakın konuk şarkıcı Altay'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Baloya, İçmimarlar Odası Antalya Şube Başkanı İlker Biner, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal, Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Reha Kemal Kavas, Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shirin Izadpanah, Bilim Üniversitesi Dekan Yardımcısı Mustafa Küçüktüvek katıldı. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güral ve Demir Nafi Güral birer konuşma yaptı.