Müşerref 15 yaşında gözü olımpıyatta

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde yaşayan milli karateci Müşerref Özdemir, dünya şampiyonluğunu olimpiyatlara katılarak taçlandırmak istiyor. 5 yaşındayken babası Tahsin Özdemir tarafından, karate kursuna yazdırılan Müşerref, yedi yaşından itibaren katıldığı tüm müsabakalarda kürsüye çıkmayı başardı. Bugüne kadar 1 Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan şampiyonluğu, 7 Türkiye birinciliği elde eden 15 yaşındaki Müşerref, ekim ayında Şili'de düzenlenen 11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümit kadınlar kumite 47 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Dünya şampiyonasında altın madalya almanın gurur verici olduğunu aktaran Müşerref, "Elimden geleni yaptım, altın madalyayı getirdim. Olimpiyatlarda yarışmak, Avrupa ve dünya derecelerini de sürdürmek istiyorum" dedi. Antrenör Emin Akar da 5 yaşındayken salonuna gelen sporcusuna karateyi sevdirebilmek için elinden geleni yaptığını söyledi. HOCASI ÇOK UMUTLU

Akar, "2011'den 2019 yılına kadar hiç kürsüden inmedi. Toplam 10 Türkiye derecesi var. Dört sene üst üste Balkan şampiyonluğu var. 2020 Şubat ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına seçme yapmadan direkt gidiyor. Bunun yanında katıldığımız bir çok resmi ve özel turnuvalarda hepsinde birinci oldu. Bu performansla devam ederse, 2024 Olimpiyatlarına direk katılırız" diye konuştu.