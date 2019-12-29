Rekorda 16’ya bir kala

HER yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm şehri Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapatacak. Şehre gelen turist sayısı 14 milyon 856 bin 153 olarak kayıtlara geçti. Antalya, 2016 yılında 6 milyon 181 bin 913, 2017 yılında 9 milyon 738 bin 962, 2018 yılında ise 12 milyon 712 bin 603 turiste ev sahipliği yapmıştı.

RUSLAR İLK SIRADA

Ocak-Kasım döneminde gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada 5 milyon 406 bin 353 rakamıyla Ruslar yer aldı. 2016'da 469 bin 55 olarak düşüşe geçen rakam, 2017'de 3 milyon 695 bin 69, 2018'de 4 milyon 570 bin 4 olarak kaydedildi. Ruslardan sonra ikinci sırada 2 milyon 584 bin 341 rakamıyla Almanlar yer aldı. Üçüncü sırayı da 798 bin 817 turist rakamıyla Ukrayna aldı. Ukrayna'dan sonra 694 bin 928'le İngiltere, 548 bin 180'le Polonya, 409 bin 543 turistle Hollanda sıralamaya girdi.

İYİ BİR KIŞ GEÇİRİYORUZ

Rakamları değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2019 yılını belirledikleri hedefler doğrultusunda bitirdiklerini söyledi. 2020 sezonuna odaklandıklarını belirten Atmaca, "2020'nin 2019 kadar iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Yılbaşı dolayısıyla otellerimiz doldu. Taleplerin büyük bir kısmını yerli turistlerimiz oluşturuyor. Ruslar'dan da talepler var. İyi bir kış geçiriyoruz" dedi.

2020 POLONYA YILI

Polonyalı turist sayısında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Atmaca, "2020'de en çok artan pazar, Polonya olacak gibi görünüyor. Polonya'dan güzel bir talep var. Şuana kadar aldığımız rezervasyonlar gayet güzel. Umuyorum ki iyi bir 2020 geçiririz" diye konuştu.