Saati 1.5 liraya bisiklet keyfi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşım ağına entegre ettiği Akıllı Bisiklet Sistemi'ne (ANTBİS) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aktif istasyon sayısını 9'a çıkaran sistem 90 bisiklet ve 132 park ünitesiyle hizmet veriyor. 1 saat için 1.5 TL ücret ödeyen ANTBİS kullanıcıları hem ucuz hem kolay hem de sağlıklı yaşamın keyfini çıkarıyor. Toplam 27 bin 653 abonman rakamına ulaşan sistem yeni istasyonlarla da ulaşım ağını genişletiyor.

AİLECEK BİSİKLET KEYFİ

Konyaaltı Sahili'ne eklenen yeni ANTBİS istasyonlarıyla sahilin tadını ailecek çıkardıklarını belirten Cihat Şahin, "Özellikle hafta sonları yürüyüş yapıp daha sonra ANTBİS ile ailecek bisiklet sürmenin keyfini çıkarıyoruz. Fiyatları oldukça uygun. Bisikletleri rahat. Yeni istasyonların yapılması memnuniyet verici" dedi.