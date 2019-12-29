Yardım için yarıştılar

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ANTALYA'DA 'Pomeranian' cinsi köpeklerin katılımıyla güzellik yarışması düzenlendi. Veteriner hekimlerden oluşan jüri 'En Güzel Pomeranian Yarışması'nda 20 köpek arasından en güzel köpeği seçmek için not verdi. Yarışma sonucunda Mine Candar'a ait 'TajSheru 'isimli erkek köpek birinci oldu ve taç takılarak 'Kral' unvanı verildi. Ödül olarak da ücretsiz veteriner muayenesi ve aşı kazandı. Candar, hediyeleri bir sokak hayvanına armağan etti. Etkinlikte sokakta yaşayan kedi ve köpekler de unutulmadı. Onlara kulübe yapımı ve mama satın alınması için de yardım toplandı.