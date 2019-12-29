Yaya geçidinde çocuğa çarptı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen 10 yaşındaki D.D. isimli çocuğa, yolun sol şeridinden gelen ve durmayan Ayşe D.'nin kullandığı 07 LAV 75 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ayağının üzerinden geçtiği belirlenen D.D., 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GAZETECİYE FIRÇA ATTI

Diğer taraftan, kaza yapan otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın, kazanın etkisiyle tansiyonunun yükselmesi sonucu rahatsızlandı. Yaşlı kadın olay yerine gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü Ayşe D., çekim yapan basın mensubuna tepki göstererek, "Bunun hesabını mahkemede soracağım" dedi.