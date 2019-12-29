Yeni yıla yeni aile

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yeni yıl gelmeden '5 günde 7 çocuk' için koruyucu aile çağrısına aileler duyarsız kalmadı. Tevfik-Pınar Akdağ çifti, devlet koruması altındaki bir çocuğa gönüllerini ve yuvalarını açtı.

GÖNÜLLERİNİ AÇTILAR

Vali Karaloğlu'nun çağrısı üzerine Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve hiç çocukları olmayan 41 yaşındaki turizmwci Tevfik Pınar ile özel bir havayolu şirketinde çalışan 32 yaşındaki Pınar Akdağ, 'Koruyucu aile' olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne başvurdu. Kimsesiz bir çocuğa yuvalarını açmak isteyen Akdağ çifti, Zübeyde Hanım Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret etti. Tevfik-Pınar Akdağ çifti, kendilerine sımsıkı sarılan 3 yaşındaki E.Y.'yi bırakmak istemedi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Akdağ çifti, kendilerine 'anne' ve 'baba' diyen E.Y.'nin koruyucu ailesi oldu. Bağırlarına bastıkları E.Y.'yi şefkatle yaklaşan Akdağ çifti evlerine döner dönmez yuvaları şenlendi. Tevfik-Pınar Akdağ çifti, "Evlat edinme için başvurduk. Ancak birkaç ay beklememiz gerektiği söylenince çocuk hasretine dayanamayıp koruyucu aile olduk" dediler. Çocukları sevdiğini, onlarla ilgilendiğini anlatan Akdağ çifti, "Bir anda hayatımız değişti. Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır. O bizim her şeyimiz" diye ifade etti.

BİR DE KIZ ALACAĞIZ

Akdağ çifti, bir kız çocuğu evlat edinmek istediklerini de söyledi. Bunun için tüm yasal sürekleri tamamladıklarını da belirten Akdağ çifti, "E.Y.'nin ilk elinden tuttuğumuzda inanılmaz bir duygu yaşadık. Onun bize de sıcak yaklaşımı ile birlikte bu sevgi on kat daha perçinlendi. Bütün hayatımızı E.Y.'ye göre şekillendiriyoruz. O mutlu ise bizde mutluyuz. Bize gerçek anlamda bayram yaşattı ve yeni yıl hediye oldu" diye konuştu. Yeni yıla yeni ailesi giren E.Y.'nin evdeki mutluluğu ise dikkatlerden Münir Karaloğlu kaçmadı.