2019’a sahnede veda

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Opera ve Balesi (DOB) ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) yılı konserlerle kapattı. Antalya DOB'un sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirildiği Yeni Yıl Konseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konserde orkestrayı şef Tolga Taviş, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek yönetti.Konserde göz kamaştıran kostümleriyle sahneye çıkan Antalya DOB bale sanatçıları, koreografi düzenlemeleri Armağan Davran, Kürşat Kılıç ve Özlem Tekinay tarafından yapılan muhteşem danslarıyla solistlere eşlik etti.ADSO'ya ENBE Orkestrası'nın eşlik ettiği konser ise Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. ENBE Orkestrası, ADSO şefi ve müzik direktörü Oğuzhan Kavruk'un yönettiği orkestra eşliğinde popüler neşeli şarkıları seslendirdi.