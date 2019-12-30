Alanya’da sertifikalı çoban devri

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Antalya'nın Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Sürü Yönetimi' kursu sona erdi. Kursu başarı ile tamamlayan 21 kursiyere sertifikaları Türkler Mahallesi'nde düzenlenen törenle verildi.İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, kursa katılan ve 100 baş koyun veya keçisi olan yetiştiricilere, her yıl 5 bin TL destek verildiğini hatırlattı. 2020 Ocak ayında yeni dönem kursu açacaklarını duyuran Rüzgar, çobanlığı daha doğru yapmak isteyen ve destekten yararlanmak isteyen üreticilere başvuru çağrısı yaptı. Üretici ve çobanlara yönelik Türkler Mahallesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Şükrü Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bir de eğitim toplantısı düzenlendi.