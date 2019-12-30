Alışveriş merkezine engelli dostu belgesi

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AntalyaMigros Alışveriş Merkezi (AVM) engelli ziyaretçileri için yaptığı düzenlemelerle Antalya'da ilk 'Erişilebilirlik Belgesi' alan alışveriş merkezi oldu. Yapılan izleme ve denetimlerin ardından verilen belge Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan tarafından Migros AVM Genel Müdürü Yasemin Baznak'a takdim edildi. Bu alanda öncü olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Yasemin Baznak, "Engelli misafirlerimizin hiçbir engelle karşılaşmaması için alışveriş merkezimizde birçok düzenleme yaptık. Çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.