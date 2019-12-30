Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Anne sevgisi ayırt etmiyor

Anne sevgisi ayırt etmiyor

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Anne sevgisi ayırt etmiyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, 'insanlık öldü' dedirtti. Bir ihbar üzerine gittikleri Akseki yolu Taşkesiği Mahallesi'ne giden Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yol kenarında av tüfeğiyle vurulan yaralı sokak köpeği ve yanında 2 aylık olduğu tahmin edilen 6 yavrusuyla karşılaştı.

YAVRULAR AYRILMADI
Görevlilerce barınağa getirilen köpek, veteriner hekim Osman Coşar ve veteriner teknikeri Ebru Özden tarafından ameliyata alındı. Köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken, kaburga kısmından 7 saçma çıkarıldı. Ameliyatın ardından bahçeye çıkarılan köpeğin yanından 6 yavrusu ayrılmadı. Osman Coşar, köpeğe zamanında müdahale edebildiklerini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne sevgisi ayırt etmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN