Anne sevgisi ayırt etmiyor

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Antalya'nınManavgat ilçesinde yaşanan olay, 'insanlık öldü' dedirtti. Bir ihbar üzerine gittikleri Akseki yolu Taşkesiği Mahallesi'ne giden Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yol kenarında av tüfeğiyle vurulan yaralı sokak köpeği ve yanında 2 aylık olduğu tahmin edilen 6 yavrusuyla karşılaştı.Görevlilerce barınağa getirilen köpek, veteriner hekim Osman Coşar ve veteriner teknikeri Ebru Özden tarafından ameliyata alındı. Köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken, kaburga kısmından 7 saçma çıkarıldı. Ameliyatın ardından bahçeye çıkarılan köpeğin yanından 6 yavrusu ayrılmadı. Osman Coşar, köpeğe zamanında müdahale edebildiklerini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.