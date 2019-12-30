Değişim kaçınılmaz

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası 14 puanla tamamladı, galibiyet özlemi 10 maça çıktı.Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas isesinyali verdi. Takımın ligde kalacağına inancının tam olduğunun altını çizen Tomas,dedi. Antalyaspor'un erken gol yediği zaman oyundan düştüğünü anlatan Tomas, "İlk 45 dakika kötü oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama sonuçlandırmayı yapamadık" değerendirmesini yaptı.Bülent Korkmaz'la yolların ayrılmasından sonra büyük umutla takımın başına gelen Tomas, beklenen değişimi gerçekleştiremedi. Antalyaspor'un başında ligdeki 6'ncı maçına çıkan Tomas, bu maçlarda 3 beraberlik alabildi. Kırmızı-beyazlı takım bu maçların 3'ünde ise yediği 10 gole karşın sadece 1 gol atarak farklı yenildi.