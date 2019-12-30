Değişim kaçınılmaz

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarıyı Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası 14 puanla tamamladı, galibiyet özlemi 10 maça çıktı. Deplasmanda çıktığı son dört maçta da gol atamayarak, ligden düşülen 2011-2012 sezonundan sonra en kötü seriye imza atan kırmızı beyazlı takım adeta S.O.S. verdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise 'değişim'
sinyali verdi. Takımın ligde kalacağına inancının tam olduğunun altını çizen Tomas, "İkinci yarı takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sezon bu durumu Çaykur Rizespor'da Okan Buruk hocayla çalışırken yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum"
dedi. Antalyaspor'un erken gol yediği zaman oyundan düştüğünü anlatan Tomas, "İlk 45 dakika kötü oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama sonuçlandırmayı yapamadık" değerendirmesini yaptı.
TOMAS'IN KARNESİ
Bülent Korkmaz'la yolların ayrılmasından sonra büyük umutla takımın başına gelen Tomas, beklenen değişimi gerçekleştiremedi. Antalyaspor'un başında ligdeki 6'ncı maçına çıkan Tomas, bu maçlarda 3 beraberlik alabildi. Kırmızı-beyazlı takım bu maçların 3'ünde ise yediği 10 gole karşın sadece 1 gol atarak farklı yenildi.