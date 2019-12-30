Dilenci ve seyyara ortak operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, polis ve zabıta ekiplerince dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camii tercih edildi. Özellikle namaz çıkışında cami cemaatinden para dilenenler ve cami önünde tezgah açan seyyar satıcılar ile Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere parfüm satmak için ısrarcı davranarak rahatsızlık verenler tek tek yakalandı.Cami önünde bir elinde çanta, diğer eliyle de kucağına aldığı bebeğini tutan Leyla T. (27), zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının çantasından ve üzerinden para çıkmadı. Leyla T., parfüm satan Devrim ve Hüsnü D. kardeşlere Kabahatler Kanunu'na göre 153 TL ceza yazıldı. Dilencilik yaparken yakalanan Gökmen O. (75) "İmdat, beni bırakın ne olur ben eve gideceğim" diyerek ağladı. Açıkta balık satmaya çalışan seyyar satıcıların ve turistlere zorla parfüm satmaya çalışanların ürünlerine el konuldu.