Eğitime kilit işkencesi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi ve Kumluca Halk Eğitim Merkezi (HEM) arasında yaşanan sorun, eğitim kurumunun kapısına kilit vurulmasına kadar ulaştı. CHP'li belediye yönetimi, HEM Müdürlüğü'nün de bulunduğu mülkiyeti belediyeye ait iş hanında Öğrenci Barınma Evi açtı.Belediye iş hanının giriş kapısına da kartlı giriş sistemi de kurunca HEM'e girmek isteyen kurum çalışanları ve eğitime başvurmak için gelen vatandaşlar kapıda kaldı. Kapı yapımı aşamasında kurum çalışanları ve kursiyerlerinin kurum girişinin engellenmesine tepki göstermesi üzerine belediye 15 kişilik bir zabıta ekibiyle kapının tamamlanmasını sağladı. Tabelaya, Kız Öğrenci Barınma Evi ile Kumluca Belediyesi yazıları yazıldı.Belediyenin, HEM'e karşı bu tavrının gerekçesinin belediyenin AK Partili eski yönetimiyle ortak ücretsiz kurs düzenlenmesi olduğu iddia edildi. Skandal bununla da bitmedi. HEM yönetimi, öğrenci barınma evi için resmi izin ve ruhsat da alınmadığını belirterek şikayetçi oldu. Yönetmeliğe göre, binanın öğrenci barınma evi olarak kullanılmasının da kanunen mümkün olmadığı vurgulandı. Buna gerekçe olarak ise, 20 ve 50 metre mesafede iki ayrı alkollü içki satan birahane bulunması gösterildi.Yönetmelikte 'yurt ve pansiyonlarda açık veya kapalı alkollü içki satılan yerlere en az 100 metre uzaklıkta bulunma şartı' olduğu hatırlatıldı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve HEM yönetiminin şikayeti üzerine süreç Antalya Valiliği'ne geçti. Ruhsatsız şekilde açıldığı iddia edilen öğrenci barınma evinin kapatılması yetkisi valilikte.Yaşanan sorun ilk olarak mayıs ayı sonunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gün yüzüne çıkmıştı. Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlandığı HEM destekli Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları (KUMBEK) binası, tam da üniversite sınavına üç hafta kala CHP'li belediye tarafından kapatmıştı. Kapatma kararı nedeniyle, YKS öncesi son deneme sınavı da iptal edilmişti. Öğrenciler sınava son hazırlık fırsatı olmadan girmek zorunda kalmıştı. Olayın tepki çekmesi sonrası ise CHP'li Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu bir açıklama yaparak, binanın tadilat gerekçesiyle kapatıldığını, yeniden eğitim için açılacağını duyurmuştu.