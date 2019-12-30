Isparta’da turizm arena ile coşacak

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Isparta'nınYalvaç ilçesinde bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti içerisinde yer alan antik tiyatro, kazı ekibi tarafından ayağa kaldırılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kentin en önemli eserlerinden biri olan antik tiyatronun ziyarete açılabilecek hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.Kazıya başladıkları günden bu yana çok sayıda binanın ortaya çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Özhanlı, "Bir aksilik çıkmadığı takdirde 2020 yılında tiyatro ziyarete uygun hale getirilecek" dedi. Bir zamanlar gladyatör oyunlarıyla bölgenin en büyük eğlence merkezi olan Antiokheia Tiyatrosu hakkında bilgi veren Özhanlı, "Tiyatro MS 8. yüzyıldan itibaren önemini yitirmiş ve yavaş yavaş toprak altına gömülmüştür. Geç dönemlerde gladyatör ve yaban hayvanları oyunları için kullanılan tiyatronun orkestra duvarı 220 santim yüksekliğinde yapılmış ve bir korkulukla taçlandırılmıştır" diye konuştu.