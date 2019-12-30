Kral geri döndü

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapıp liderliğe kadar yükselen, daha sonra üst üste aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı galibiyetle kapattı.
Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece üçünü kazanan Alanyaspor, evinde ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'a karşı geriden geldiği maçı, 90+5'inci dakikada bulduğu son saniye golüyle kazanmayı bildi. Turuncu-yeşilli takım puanını 29'a çıkarttı.
GERİDEN GELİP KAZANDI
Alanyaspor, maçta yediği golün şokuyla başladı. Henüz 8'inci dakikada Konyaspor kontratağında gol Erdon Daci'den geldi. Bu golün ardından ise Şimşekler yüklenmeye başladı. Özellikle Efecan'ın sürüklediği ataklarla golü arayan Alanyaspor, 23'üncü dakikada Cisse ile gole yaklaştı ancak kafa Senegalli golcünün kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
Turuncu-yeşilli takım aradığı fırsatı 35'inci dakikada buldu. Salih Uçan'ın kullandığı korner atışında, Caulker'ın kafa ile geriye aşırttığı topu Cisse tamamladı ve takımını beraberliğe taşıdı.
UZATMALARDA SEVİNDİK
İkinci yarıya da gol arzusu ile başlayan Şimşekler, ikinci yarının hemen başında Bakesetas ile gole yaklaştı. Üst üste pozisyonlarda Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı gole izin vermeyerek ön plana çıktı. Gol umudunu hiç kaybetmeden baskısını artıran Alanyaspor, aradığı golü 90+5'inci dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Fernandes topu bekletmeden kale önüne ortaladı. Burada topla buluşan Cisse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.
GOL SAYISI 12 OLDU
Aytemiz Alanyaspor'da 4 maçlık gol orucunu Yukatel Denizlispor maçında bozan Cisse, Konyaspor'u da boş geçmedi. Gol sayısını 12'ye çıkartan Senegalli golcü, Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile birlikte zirvede yer aldı.
Konyaspor maçına kadar 10 golü de ortalardan bularak, Süper Lig'de bu alanda zirvede olan Alanyaspor, Konyaspor karşısında da 2 golü de yapılan ortalardan buldu.