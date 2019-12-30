Kral geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapıp liderliğe kadar yükselen, daha sonra üst üste aldığıSüper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece üçünü kazanan Alanyaspor, evinde ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'a karşı geriden geldiği maçı, 90+5'inci dakikada bulduğu son saniye golüyle kazanmayı bildi. Turuncu-yeşilli takım puanını 29'a çıkarttı.Alanyaspor, maçta yediği golün şokuyla başladı. Henüz 8'inci dakikada Konyaspor kontratağında gol Erdon Daci'den geldi.Turuncu-yeşilli takım aradığı fırsatı 35'inci dakikada buldu.İkinci yarıya da gol arzusu ile başlayan Şimşekler, ikinci yarının hemen başında Bakesetas ile gole yaklaştı. Üst üste pozisyonlarda Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı gole izin vermeyerek ön plana çıktı. Gol umudunu hiç kaybetmeden baskısını artıran Alanyaspor, aradığı golü 90+5'inci dakikada buldu.Aytemiz Alanyaspor'da 4 maçlık gol orucunu Yukatel Denizlispor maçında bozan Cisse, Konyaspor'u da boş geçmedi.Konyaspor maçına kadar 10 golü de ortalardan bularak, Süper Lig'de bu alanda zirvede olan Alanyaspor, Konyaspor karşısında da 2 golü de yapılan ortalardan buldu.