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Maaşın yarısı hayvanlara

Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını harcayıp 100’e yakın kediyi hergün ciğerle, köpekleri kızarmış tavukla besliyor

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Maaşın yarısı hayvanlara
Antalya'da 60 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak kedileri ve köpekleri için harcıyor. Evinde 15 kedi besleyen Ekrem Güç, 100'e yakın kediyi ciğerle, onlarca köpeği de kızartılmış tavukla besliyor. Yaklaşık 10 yıldır beslediği hayvanlar için sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Güç'ü sokak hayvanları da dört gözle bekliyor.

GÜNDE 35 LİRA
Sokak hayvanlarına karşı aşırı duyarlılığı olduğunu anlatan Ekrem Güç, "4 ayrı yerde 90 kediyi besliyorum. Ayrım yapmıyorum. Kedi ve köpekleri nerede görürsem yanımda getirdiğim malzemelerimle besliyorum. Yağmurlu havalarda dahi aç kalmalarını istemiyorum" dedi. Ekrem Güç, günde hayvanlar için 30-35 lira harcadığını anlattı.

GİDECEK YERLERİ YOK
Güç, "Her gün beni bekliyorlar. 1 saat önceden gelip yerlerini alıyorlar. Gariban oldukları için gidecek yerleri de yok. İçimden gelerek yapıyorum. Herkesi de faydalı olmaya çağırıyorum. Kimse öteki dünyaya giderken bir şey götüremeyecek. Akıllı olmak lazım, başka dünya yok. Biz nasıl dünyada yaşıyorsak, onlara da bu hakkı tanımalıyız" ifadelerini kullandı.
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Maaşın yarısı hayvanlara
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