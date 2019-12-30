Maaşın yarısı hayvanlara

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Antalya'da60 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak kedileri ve köpekleri için harcıyor. Evinde 15 kedi besleyen Ekrem Güç, 100'e yakın kediyi ciğerle, onlarca köpeği de kızartılmış tavukla besliyor. Yaklaşık 10 yıldır beslediği hayvanlar için sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Güç'ü sokak hayvanları da dört gözle bekliyor.Sokak hayvanlarına karşı aşırı duyarlılığı olduğunu anlatan Ekrem Güç, "4 ayrı yerde 90 kediyi besliyorum. Ayrım yapmıyorum. Kedi ve köpekleri nerede görürsem yanımda getirdiğim malzemelerimle besliyorum. Yağmurlu havalarda dahi aç kalmalarını istemiyorum" dedi. Ekrem Güç, günde hayvanlar için 30-35 lira harcadığını anlattı.Güç, "Her gün beni bekliyorlar. 1 saat önceden gelip yerlerini alıyorlar. Gariban oldukları için gidecek yerleri de yok. İçimden gelerek yapıyorum. Herkesi de faydalı olmaya çağırıyorum. Kimse öteki dünyaya giderken bir şey götüremeyecek. Akıllı olmak lazım, başka dünya yok. Biz nasıl dünyada yaşıyorsak, onlara da bu hakkı tanımalıyız" ifadelerini kullandı.