Mantar toplamaya çıktı geri dönemedi

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Muğla'nınSeydikemer ilçesinde mantar toplamaya çıkan 61 yaşındaki Muharrem Muslu evine dönmeyince, yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu. Olay, Oyuk Mevkii'nde yaşandı. Çıntar mantarı toplamak için motosikleti ile ormanlık araziye giden Muslu, akşam eve dönmedi. Sabah saatlerinde Muslu'nun yakınları ile birlikte Muğla Afet Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, polis ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışması başlatıldı.Muslu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi'ne Morgu'na götürülen Muslu'nun cesedi daha sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Arama çalışmasına katılan mahalle sakinlerinden Osman Ece, Muslu'nun motosikletini olay yerine 500 metre mesafede bulduklarını kaydetti. Ece, "Muharrem amcayı yerde yatarken bulduk. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.