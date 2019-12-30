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Mantar toplamaya çıktı geri dönemedi

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Mantar toplamaya çıktı geri dönemedi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mantar toplamaya çıkan 61 yaşındaki Muharrem Muslu evine dönmeyince, yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu. Olay, Oyuk Mevkii'nde yaşandı. Çıntar mantarı toplamak için motosikleti ile ormanlık araziye giden Muslu, akşam eve dönmedi. Sabah saatlerinde Muslu'nun yakınları ile birlikte Muğla Afet Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, polis ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışması başlatıldı.

KALP KRİZİ İDDİASI
Muslu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi'ne Morgu'na götürülen Muslu'nun cesedi daha sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Arama çalışmasına katılan mahalle sakinlerinden Osman Ece, Muslu'nun motosikletini olay yerine 500 metre mesafede bulduklarını kaydetti. Ece, "Muharrem amcayı yerde yatarken bulduk. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.
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Mantar toplamaya çıktı geri dönemedi
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