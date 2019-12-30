Sahilde güneş zirvede kar var

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken turizmin başkenti Antalya, aynı günde iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Antalya kent merkezine 50 kilometre mesafede, bin 850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı pistte kızakla kayarken, telesiyej ile zirveye çıkan adrenalin tutkunları ise bembeyaz örtü üzerinde heyecanın limitlerini zorladı. Pek çok kişi zirvede kar topu oynayıp bu anların keyfini çıkardı.Saklıkent Kayak Evi yöneticisi Cuma Özaydın, "Saklıkent, ekvator çizgisine en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyor" dedi. Zirvede kar keyfi yapılırken, yaklaşık 1 saat mesafedeki Konyaaltı sahilinde ise yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kent merkezindekiler ise sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu, bazıları da yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı. Denizin havadan daha sıcak olduğunu söyleyen tatilciler, "Kış ayında denize girebilmek büyük bir şans" dedi.