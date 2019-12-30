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Takım tek yürek: Pes etmek yok

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Takım tek yürek: Pes etmek yok
NAZIM SANGARE:
"Bugün çok kötü oynadık, kötü savunma yaptık. Mücadele etmedik. Kaybetmeyi kabul ettik. Çok basit goller yedik. Devam etmemiz lazım. Pes etmek yok." CHICO: "Geriye bakıp iyi ve kötü yaptıklarımızı değerlendirmeliyiz. Taraftardan özür diliyorum bu kötü gidişatı hak etmiyorlar. Onlara hak ettiği günleri ulaştıracağız."

DOĞUKAN SINIK:
"Taraftarımız desteği esirgemiyor. İçeride stadı daha da dolduruyorlar. Kötü gidişat var, şanssızlığı bir türlü atamadık. Devre arasında iyi çalışıp inşallah takım düzelecek."
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