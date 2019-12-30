Takım tek yürek: Pes etmek yok

NAZIM SANGARE:
"Bugün çok kötü oynadık, kötü savunma yaptık. Mücadele etmedik. Kaybetmeyi kabul ettik. Çok basit goller yedik. Devam etmemiz lazım. Pes etmek yok." CHICO:
"Geriye bakıp iyi ve kötü yaptıklarımızı değerlendirmeliyiz. Taraftardan özür diliyorum bu kötü gidişatı hak etmiyorlar.
Onlara hak ettiği günleri ulaştıracağız."
DOĞUKAN SINIK:
"Taraftarımız desteği esirgemiyor. İçeride stadı daha da dolduruyorlar. Kötü gidişat var, şanssızlığı bir türlü atamadık.
Devre arasında iyi çalışıp inşallah takım düzelecek."