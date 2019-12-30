Takım tek yürek: Pes etmek yok

BUGÜN NELER OLDU

"Bugün çok kötü oynadık, kötü savunma yaptık. Mücadele etmedik. Kaybetmeyi kabul ettik. Çok basit goller yedik. Devam etmemiz lazım. Pes etmek yok.""Geriye bakıp iyi ve kötü yaptıklarımızı değerlendirmeliyiz.Onlara hak ettiği günleri ulaştıracağız.""Taraftarımız desteği esirgemiyor. İçeride stadı daha da dolduruyorlar.Devre arasında iyi çalışıp inşallah takım düzelecek."