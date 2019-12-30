Tapu sorunu tarih oldu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde mülkiyet sorunlarının başında gelen Atatürk Mahallesi'ndeki 2B arazilerinin vatandaşa satışı konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Bu sorunu çözmek, arazilerin satış bedellerinin belirlenmesini sağlamak için defalarca Ankara'ya çıkarma yapan ve ilgili bakanlıkların kapısını aşındıran AK Parti heyeti, sonuca ulaştı. AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse ile AK Parti Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenerek, hak sahiplerine fiyatların belirlendiği müjdelendi.İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Tek ses, tek yürek olmakla bu sorun çözüme kavuştu. Sorunun çözülmesi için Atatürk Mahallemize özel kanun bile çıktı. Herkese hayırlı olsun" dedi. Taş, sorunla yakından ilgilenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür etti. Bu sorunun çözümü için çok emek harcandığının altını çizen Mustafa Köse, "Milli Emlak Müdürlüğü'nün belirlediği rayiç bedelin yüksek olduğunu, vatandaşı zorlayacağını anladık. Çamköy'de daha önce belirlenmiş olan fiyatları baz alarak çalışma yaptık. Enflasyon farkı konarak fiyat belirlendi. Ne kamu zarara uğratıldı ne de siz sıkıntıya girdiniz" diye konuştu.İbrahim Aydın "İktidar olursak sizlerin bu sorununu çözeceğimizi söyledik. Sizler bize destek verdiniz, bizlere de sorunlarınızı çözmek kaldı. Biz burası için bir ilki gerçekleştirdik, özel kanun çıkardık. Burada bir tarih yazıldı, Türkiye'de bir örnek teşkil edecek yer oldu" dedi. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise "Çalkaya sorunu ve Atatürk Mahallesi sorunu öyle kolay çözülmedi. Biz şehirleşme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mahallenin sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. Sorunun yıllardır çözülmesi için verilen mücadeleye değinen Atatürk Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin, çözüm için herkese teşekkür etti.