Turizmin genç neferleri

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Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin bir eğitim projesi olan 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Muratpaşa ilçesinde bulunan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi. Tütüncü, ilk olarak yiyecek içecek hizmetleri servisi, mutfak, konaklama ve seyahat hizmetleri servisi ile kat hizmetleri eğitimlerinin verildiği atölyeleri gezdi.Öğrencilerin yaptığı yiyeceklerin tadına bakan Tütüncü, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Meslek liselerinin önemini vurgulayan Tütüncü, "Burada kolunuza hem altın bileziğinizi takın hem de üniversite hayalinizi gerçekleştirin. Ben de bir meslek lisesi mezunuyum. Üniversite sınavına, 1,5 milyon yakın öğrenci ile girdim. Sınavda ilk 2 bine girerek, Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesini kazandım. Siz de başarabilirsiniz" dedi.Tütüncü, daha sonra öğrencilerin taleplerini dinledi. Öğrenciler toplu ulaşımda yaşadıkları sıkıntılar, yağmur sonrası yollarda su birikmesi, sokaktaki başıboş köpekler gibi sorunları dile getirdi. Tütüncü sorunların takipçisi olacağını söyledi. Buluşmada bir de proje sürprizi yaşandı. Bir öğretmenin, 'israfı önlemek için çöp kutusu yanına bayat ekmek kutusu konulması' önerisini değerlendiren Tütüncü, bayat ekmeklerin geri dönüşümüyle ilgili bir çalışma için talimat verdi.Başkan Tütüncü, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz fikirleriyle bize ışık tutuyor; biz de okullara o ışığı almaya geliyoruz" ifadesini kullandı.