Validen yılbaşı uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaValisi Münir Karaloğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yılbaşı için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Turizm kenti Antalya'da vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yılı karşılaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "12 bin 400 personelimiz ve yaklaşık bin 800 ekibimiz sokakta olacak. Bir helikopter, 3 drone, 12 yüzer unsurumuz denizde ve sahillerimizde yine güvenliği sağlamak üzere görev başında olacak" diye konuştu. Alkollü araç sürülmemesi ile ilgili uyarıda bulunan Karaloğlu, "Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız" dedi. Vali Karaloğlu, Alanya, Aksu, Akseki, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve güvenlikten sorumlu kurum temsilcileri katıldı.