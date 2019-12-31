2 ayda 7 bin yolcu taşındı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katılımıyla 25 Ekim 2019'da ilk sefer düzenlenerek, açılışı yapılan Göller Ekspresi ile 2 ayda 3 bin 890 yolcu Isparta'dan İzmir'e seyahat etti. Aynı tarihler aralığında İzmir'den Isparta'ya gelen yolcu sayısı ise 3 bin 542 olarak kayıtlara geçti. Toplamda yolcu sayısı 7 bin 342'ye ulaştı. Göller Ekspresi, 2008 yılında yapım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle ara verildikten 11 yıl sonra, ekim ayında yeniden faaliyete geçmişti. Kentte, kısa bir süre önce sefere başlamasına rağmen 262 yolcu kapasiteli trene ilgi yoğun oldu. Bugüne kadar 61 sefer düzenlendi.Isparta'da, 11 yıl sonra yeniden başlayan seferlere talebin beklenen oranın üzerinde olduğu öğrenilirken, ara tatil ve belli günler için toplu grup yolculukları için rezervasyon talebinde bulunulduğu kaydedildi. Tren, güzergahta yer alan Burdur, Denizli ve Aydın'dan da yoğun ilgi görüyor.