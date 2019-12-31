Ajansta otelci ağırlığı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) yönetimi belli oldu. Akdeniz Bölgesi Seçimi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde 170 oy alan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve 213 oy alan Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı yönetime girdi.Yönetimde turizm sektörü ağırlığı sevindirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, yapılan seçimler sonucunda yönetime giren ve 5'i TÜROFED üyesi olan 9 turizmciyi kutlayarak başarılar diledi. Ajansın Türk turizmine önemli katkılar yapacağının altını çizen Çorabatır, "Turizmci olan ve turizmcilerin sorunlarını çok iyi bilen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un bu girişimini Türkiye turizmi için çok değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.Sururi Çorabatır, Türkiye turizmini tek elden yürütülecek yapının, özellikle tanıtımda büyük fark yaratacağını umduklarını söyledi. 15 kişiden oluşan yönetimde konaklama sektörünün 9 kişi ile temsil edileceğinin altını çizen Başkan Çorabatır, "Bu durum konaklama sektörünün Türkiye turizmi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.