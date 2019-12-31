Akdeniz’de alevli gece

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan iki yangında 2 işyerinde büyük hasar yaşandı. Antalya'daki yangın, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi arkasında bulunan hurda ve tamir edilecek otomobillerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun dört bir tarafından söndürme çalışmalarına başladı.Bu sırada depo içerisinde bulunan araçların lastikleri ve boya malzemeleri patlamaya başladı. Yoğun dumanın bulunduğu bölgede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Depoda bulunan hurda ve tamir edilmeyi bekleyen onlarca araç kül oldu.Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın ise Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde çıktı. Alevler kısa sürede binanın bir kısmını sardı. Yangın yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın iş yerinde maddi hasara neden olurken, yan taraftaki bir başka dükkana da zarar verdi.