Alkışlar genç Akrepler için

ANTALYASPOR A takımında işler kötü giderken sevindirici haberler alt yapıdan geliyor. Elit U14 ve U15 takımlarının rakipleri ile oynadıkları maçlarda ortaya futbol ilerisi iyi iyi sinyaller verdi.
Hafta sonunda kırmızı beyazlıların U14 takımı, 15. haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Genç Akreplere bir puan getiren golleri Yiğit Üstün ve Osman Özmert attı. U15 takımı ise, Elit U15 Ligi'nin 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Doğanay Gülbudak ve Harun Toprak kaydetti.