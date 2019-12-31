Alkışlar genç Akrepler için

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR A takımında işler kötü giderken sevindirici haberler alt yapıdan geliyor.Hafta sonunda kırmızı beyazlıların U14 takımı, 15. haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Genç Akreplere bir puan getiren golleri Yiğit Üstün ve Osman Özmert attı. U15 takımı ise, Elit U15 Ligi'nin 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Doğanay Gülbudak ve Harun Toprak kaydetti.