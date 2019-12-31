Antalya’da kış yüzünü gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da kış mevsimi soğuk ve sert yüzünü gösterdi. Şehir merkezinde şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Akseki ve Korkuteli gibi yüksek ilçelerde ise etkili kar yağışı zor anlar yaşattı. Akseki'nin Sülek Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyen Mesut Demir, Mustafa Şahin ve Hüseyin Güçlü mahsur kaldığı bölgeden Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde de kara saplanan aracında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.Kaş ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle Kaş Devlet Hastanesi'ne gidemeyen kanser hastası Recep Topçu (86) evinde mahsur kaldı. Kaş Belediyesi ekipleri yolu açarken, 112 ekipleri de eve ulaşarak mahsur kalan kanser hastasını 200 metre sedye ile taşıyarak ambulansa getirdi. Ambulans yine iş makinelerinin yardımıyla yoluna devam edebildi. Antalya'nın Akseki, İbradı ve Elmalı ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Alacabel'deki kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Konya ve Burdur karayollarında, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Korkuteli'de de kar kalınlığı 25 santime ulaşırken, kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, elektrik tellerinde kopmalar meydana gelince elektrik kesintisi yaşandı.ANTALYA şehir merkezinde ise sağanak yağmur, Venedik manzarasına neden oldu. Kentin bazı bölgelerindeki yollarda oluşan su birikintileri dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler güçlükle ilerledi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 1486 sokak ile İsmet Gökşen Caddesi kesişmesinde yaşanan su birikintisi mahalle sakinlerini çileden çıkarttı. Sosyal medyadan belediyeyi göreve çağıran vatandaşlar, "ASAT hizmet veremiyor. Parası yokmuş ihale yapacak. Cazibe merkezi Şirinyalı su altında. Başta ASAT olmak üzere görevliler utanmıyor, sıkılmıyor mu" ifadelerini kullandı. Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Konyaaltı sahili açıklarında ise saat 10.40'ta yaklaşık 2 dakika süren hortum meydana geldi. Hortumun ardından yağış devam etti. Kent merkezinden de görüntülenen hortum sonrası yağmurun şiddeti arttı.