Apart cinayetine tahrik indirimi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde Haziran ayında birbirlerine komşu olan 2 apart sahibi arasındaki kanlı hesaplaşmada yargı kararı verildi. Apart müşterilerinin önünde çıkan kavgada bıçakladığı apart sahibi İsmail Işık'ı öldüren Fikret Özcan, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim kaşsına çıktı.Davada tanık olan E.D., İsmail ile Fikret arasında husumet bulunduğunu belirterek; "Olaydan bir hafta önce İsmail 'ya o ölecek ya ben öleceğim' dedi. Hatta Fikret ile eşine Çalış tarafında ev tutarak İsmail'den uzaklaşmak istediklerini söylediler. Evi de ben buldum" ifadelerini kullandı. Diğer tanık Ç.K. ise "İsmail ile Fikret kıskançlık yüzünden tartıştılar. Aralarında husumet vardı. İsmail, Fikret'in sürekli tehditte bulunduğunu söylüyordu. Yanımda dur dedi ve üç gün önceye kadar yanında kaldım ama engelleyemedik" dedi.Mahkeme heyeti,Fikret Özcan'a İsmail Işık'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanık Fikret Özcan'ın suçu tahrik altında işlediğine hükmedip cezayı 18 yıla, ardından iyi hal indirimi de uygulayıp bu cezayı 15 yıla düşürdü. Duruşmaya maktul İsmail Işık'ın eşi Melek Alp Işık, avukatı Güllü Tekeli Boyacı ile katılırken, karara itiraz edeceklerini ifade ettiler.