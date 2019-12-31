Denizaltının da valisi

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Su altı arkeolojisi ve doğasıyla büyük zenginliğe sahip Antalya'da dalış turizmi farkındalığını artırmak için birçok çalışma yaptıran Vali Münir Karaloğlu, dalış hobisiyle de dikkat çekiyor. Karaloğlu, valiliği döneminde Antalya'da Alanya, Kaş ve Kekova'da çok sayıda dalış gerçekleştirdi. Karaloğlu'nun su altı ilgisi, Van Valiliği döneminde Van Gölü'ndeki su altı incelemeleri ile başladı.Antalya'da dalış turizmini geliştirmek için birçok çalışma yapıldığını ve devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Özellikle Antalya'nın batısında Kemer'den Patara'ya kadar olan sahilde çok ciddi bir dalış turizmi potansiyeli oluştu. Buna bağlı olarak su altı arkeolojisi konusunda da önemli gelişmeler yaşandı" dedi. Esas patlamanın Kekova'nın kontrollü dalışa açılmasıyla yaşanacağını vurgulayan Karaloğlu, "Orada keşfedilmeyi bekleyen batık bir şehir var" dedi. Antalya'da bu yıl yüzde 90'ı yabancı turist olmak üzere 300 bini aşkın kişinin dalış yaptığı ve 9 milyon dolardan fazla gelir sağlandığı açıklandı.2016 yılında Antalya Valiliği görevine atanan Karaloğlu, dalış hobisini Antalya'da sürdü. Karaloğlu, yaptığı dalışlarla hem dalış turizmi farkındalığını artırmak hem de su altında arkeolojik ve doğal değerlere dikkat çekti. Karaloğlu Alanya'da tershanenin olduğu bölgeden deniz çayırlarına, Kekova'da batık şehre ve Kaş'ta tank batığı ve Fener burnunda dalışlar gerçekleştirdi.