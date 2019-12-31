Düden’den tarih fışkırıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi sınırları içinde bulunan kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi, doğal güzelliğinin yanında ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Düden Şelalesi, içerisindeki antik kalıntılarla tarihe ışık tutuyor. Şelale sınırları içindeki M.Ö 2 ve 7'nci yüzyıla ait antik zeytinyağı işliği ve antik mezarlar Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile ilk kez resmi kayıt altına alındı.Bölgeyle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Müzesi yetkilileriyle ortak bir çalışma yapıldı. Antik mezarlar ve zeytinyağı işliği alanı ilk kez resmi kayıt altına alındı. ANSET tarafından tarihi kalıntıların etrafına şerit çekildi, gelen ziyaretçiler için bilgilendirme panoları koyuldu. Panolar, eserlere olan ilgiyi artırdı.