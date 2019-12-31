Gönülleri fethettiler

BUGÜN NELER OLDU

2020'nin ilk kutlaması Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Kayabaşı ve Kızılcadağ ilkokulu-ortaokullarında gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi 30 gönüllü genç, 'Senin gönlün benim gönlüm' projesi kapsamında şehre en uzak okullardan olan iki okulda eğitim gören 101 öğrenciye yeni yıl hediyesi olarak kitap, kırtasiye malzemesi ve çanta aldı. Antalya'daki Özel Envar Koleji öğrencileri de Toros Dağları'ndaki kıl çadırlarda yaşamını sürdüen ailelerin çocuklarına kıyafet gönderdi.Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını 'Gönüllülük yılı' ilan etmesinden sonra Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi üyesi gönüllü öğrenci gurubu bu yıl yeni yıl hediyesi götürmek için Gençlik Lideri Oğuz Duman önderliğinde faaliyete geçti. Gönülle gençler, harçlıklarından biriktirdikleri paralar ve sponsorların katkıları ile okul çantası, kalemlik, kalem, silgi, kalem tıraş, boya kalemi, defter ve kırtasiye setleri aldı. Günlerce süren çalış sonunda toplanan yardımlar yeni yıl hediye olarak hazırlandı.Gönüllü gençler, 130 kilometre uzaktaki Korkuteli ilçesi Kayabaş İlkokuluna gitti. Burada minik öğrencilerle buluşan üniversiteli gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynadı. Daha sonra öğrencilere içersi kırtasiye malzemeleri ile dolu çantalar hediye edildi. Ağabey ve ablalarının hediyelerini alan miniklerin sevinci gözlerine yansıdı. Gönüllü gurup öğleden sonra ikinci durağı Kızılcadağ İlkokulu-Ortaokulu oldu. Burada da yapılan sosyal etkinliklerin ardından yeni yıl hediyeleri küçük öğrencilere verildi.Özgecan Aslan Gençlik merkezi Gençlik Lideri Oğuz Duman, iki köy okuluna hediyeleri ulaştırmaktan mutlu olduklarını söyledi. Bundan sonrada en kuytu köşede ve en uzaktaki okullara yardım götürmeye devam edeceklerini belirten Duman, "Bu yıl günüllü yılı olması nedeni ile daha fazla çalışıp daha fazla gönülleri fethedip onların kalplerini kazanacağız" dedi.ANTALYA'DAKI Özel Envar Okulları'nın ortaokul bölümlü öğrencileri, anlamlı bir yardımlaşma-dayanışma kampanyası yaptı. Öğrenciler, Mersin'in Gülnar ilçesindeki Torosların zirvesinde kıl çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörükleri'nin çocuklarına yeni yıl hediyesi olarak kıyafet malzemeleri aldı. Havaların soğumasıyla yaşıtlarının üşmesine gönlü razı olmayan çocuklar, Eğitim Danışmanı Alper Aksoy'un önderliğinde aldıkları kıyafetleri gönderdi. İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, "Çocuklarınızım vefa duygusu gönüllerimizi de ısıttı" diye konuştu.