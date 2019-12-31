Minik Rüzgar için kermes

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gündüz Bakımevi, talasemi majör hastası Rüzgar Güney Alpaslan'ın (5) tedavi masraflarına destek olmak için kermes düzenledi. Antalya OSB Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında düzenlenen kermeste, gündüz bakımevi öğrencilerinin yaptığı ürünler ile gönüllüler tarafından bağışlanan eşyalar satışa çıkarıldı. Ancak minik Rüzgar'ın nakil sonrası 6 ay süresince özel şartlara sahip tam steril bir odada kalma gerekliliği, ailesini maddi olarak zorladı. Ayşe Alpaslan, hastane masraflarının devlet tarafından karşılandığını, ancak dışarıdan gelen ilaçlar ile evde uygulanacak bakımın kendi imkanları ile sağlanacağını, bunun için de maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayşe Alparslan'ın yardım çağrısı karşılık buldu.ANTALYA OSB Başkanı Ali Bahar ve eşi Şebnem Bahar'ın ev sahipliğindeki kermeste duygusal anlar yaşandı. Bakımevi öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları, kardeşleri saydıkları Rüzgar'ın tedavisi için bağışladı. Üç haftada bir, üç gün kan nakline ihtiyaç duyan Rüzgar, İngiltere'den gelen ilikle yaşama tutunmuştu.