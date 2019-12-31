Antalyaspor'un kötü gidişi ve ilk yarıyı farklı Galatasaray yenilgisi ile kapatmasından sonra ilk dik duruşlu açıklama Nazım Sangare'den geldi. Maçtan sonra sorulan soruları cevaplayan kırmızı beyazlıların milli futbolcusu Nazım Sangare, adının ara transferde Galatasaray ile anılmasının kendisini hiç ilgilendirmediğini söyledi.
HEPİMİZ ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Galasataray'a karşı çok kötü oynadıklarını ve hiç mücadele edemediklerini belirten Nazım Sangere, takım arkadaşlarına örnek olacak konuşmalar yaptı. Milli oyuncu, "Kaybetmeyi kabul ettik, hiçbir şey yapamadık. Basit goller yedik . Bir şekilde devam etmemiz lazım. Pes etmek yok. Çok kötü gidiyoruz ve kazanamayalı 10 maç oldu. Çok çalışmamız lazım" dedi.
TAKIMA SAYGI DUYMALIYIM
Transfer konularının kendisini ilgilendirmediğini vurgulayan Nazım Sangare, "Şuan çok kötü durumdayız ve benim bunları düşünecek halim yok. Beni tek Antalyaspor ilgilendiriyor. Bana hiç bir şey gelmedi ama gelse bile fark etmiyor. Çünkü Antalyaspor benim için çok önemli bir takım. Bu takıma yardım etmem lazım. Ben şu an Antalyaspor'da oynuyorum. Bu takıma saygı duymam ve mücadele etmem lazım. Transferi hiç düşünmüyorum
" diye konuştu.