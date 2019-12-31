Pes etmek yok

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Antalyaspor'un kötü gidişi ve ilk yarıyı farklı Galatasaray yenilgisi ile kapatmasından sonra ilk dik duruşlu açıklama Nazım Sangare'den geldi. Maçtan sonra sorulan soruları cevaplayan kırmızı beyazlıların milli futbolcusuGalasataray'a karşı çok kötü oynadıklarını ve hiç mücadele edemediklerini belirten Nazım Sangere, takım arkadaşlarına örnek olacak konuşmalar yaptı.Transfer konularının kendisini ilgilendirmediğini vurgulayan Nazım Sangare, "Şuan çok kötü durumdayız ve benim bunları düşünecek halim yok. Beni tek Antalyaspor ilgilendiriyor. Bana hiç bir şey gelmedi ama gelse bile fark etmiyor. Çünkü Antalyaspor benim için çok önemli bir takım. Bu takıma yardım etmem lazım." diye konuştu.