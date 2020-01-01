32 Spor’da hedef şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

ölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele edenKendi tesislerinde Pazartesi gününden bu yana günde çift idman yaparak çalışan Isparta 32 Spor'da dün hafif koşuyla başlayan çalışma, kültür-fizik hareketleriyle devam etti. Daha sonra çift kale maçla devam eden çalışmayı 2. Başkan Galip Küçükyaman ve yöneticiler de izledi.Çift kale maç nefesleri keserken, futbolcular teknik heyetin gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf ettikleri gözlendi.Şengün, 2. etap kampında bol bol özel maç yapacaklarını dile getirdi. Dış transferde orta sahaya bir takviye daha yaparak, 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig deneyimi olan 8 numara konumundaki isimle prensipte anlaşıldı.