Babadağ’da 2020 beklentisi büyük

MUĞLA Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, 2020 yılıyla ilgili beklentileri paylaştı ve 2019 yılını değerlendirdi. 2019'un turizm ve ihracat açısından başarılı geçtiğini vurgulayan Çıralı, "Turizm Konseyimiz çalışıyor. Ayrıca ürün bazında tanıtım atağımız devam ediyor. Domates, mermer ve alabalık ile ilgili tanıtım filmleri çekiyoruz. Seydiler Kilimi için yaptığımız çalışma askı sürecinde. Zeytin ve yöresel ürünler konusunda çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

2020 DAHA İYİ OLACAK

2019'un ilk 10 ayında, geçen yılın rakamlarının yakalandığının altını çizen Çıralı, 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağını vurguladı. Çıralı, en büyük beklentilerinin 2020'de Babadağ Teleferik projesinin bitmesi olduğunu söyledi. Ayrıca Belceğiz Plaj işletmesiyle ilgili de hedefleri olduğuna değinen Osman Çıralı, "Orası yamaç paraşütü için çok önemli bir alan. Biz bu konudaki ısrarımızı sürdüreceğiz" dedi.