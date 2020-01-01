Ekmek kavgası sürüyor

ANTALYA'DA zincir marketler ile fırıncıların restleşmesi sürüyor. Fırıncılar, ekmek fiyat tarifesinin rayiç bedelin yüzde 85'inin altına faturalanmayacağı kuralının marketler tarafından çiğnendiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, "Yasaya göre, '1 liralık ekmeğe 85 kuruşun altında fatura kesilemez' deniyor ancak marketler yasayı deliyor" dedi.

YÜZDE 30 KAR MARJI

Marketlerin nasıl bir yol izlediğini de anlatan İnce, "Bir zincir market, 15 kuruşunu iade faturası ya da hizmet bedeli olarak keesip yüzde 30 kar marjı alıyor. Yasayı böyle deliyor" diye konuştu. Zincir marketin fırınlara bu şekilde baskı yaptığını vurgulayan İnce, "20 fırın yasayı uygulayınca market çalışmayı durdurdu. Fırınlar kapanmak zorunda kaldı" dedi.