Emniyette gurur günü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde örnek davranış sergileyen polis memurları ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından polis memurlarıa Teşekkür Belgesi verdi. Törende, Gazipaşa'da uygulama noktasında 10 bin lira bulup sahibine ulaştıran 4 polis memuru, kalp krizi geçiren araç sürücüsünü hastaneye yetiştiren 2 polis memuru büyük gurur yaşadı.Ayrıca Uluslararası Mai Thai EMF Cup müsabakalarında minikler 38 kg, Avrupa birincisi olan Ayşegül Ecrin Yıldız'ı da tebrik eden Ulucan, başarılı sporcuya hediye verdi. Motosikletli trafik polis timleri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 29 polise sertifikaları da verildi.